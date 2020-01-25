Elazığ'a giden 3 bakandan önemli açıklamalar

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ Valiliğinde kurulan kriz merkezinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililerden, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da bakanlar ile kriz merkezine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremde karşılaşılan bölgelerde göçük altında kimse yok. Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışması devam etmektedir." dedi.

Soylu, Elazığ'daki kriz merkezinde yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi

Bakan Soylu, "Malatya Afet Koordinasyon Merkezi ile sayın Valimizin verdiği son bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremde karşılaşılan bölgelerde göçük altında kimse yok. Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışması devam etmektedir. Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşımız yaralanmak suretiyle kendileri müracaat etmişler veya sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya'da 3, Elazığ'da 2 ağır yaralımız var." bilgisini paylaştı.

Olayın duyulduğu saat 20.55'ten bir dakika sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi verdiğini aktaran Soylu, o dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Soylu, geçmişte çok acı tecrübelerin yaşandığını dile getirdi. Daha önce Türkiye'de meydana gelen büyük depremlere değinen Soylu, Türkiye'nin depremle ilgili büyük ve önemli adımlar attığına, devlet olarak yaraları hep sardıklarına işaret etti.

Soylu, Sivrice'de meydana gelen depremin ilk dakikalarından itibaren Türkiye Acil Müdahale Planı'nın tıkır tıkır işlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Depremin ardından 40 dakika içerisinde iki insansız hava aracımız, bir de insanlı keşif uçağımız bölgedeydi. Sürekli buraya ve Ankara'daki tüm merkezlerimize görüntüleri aktardılar, yıkılan ve çöken binalar dahil olmak üzere. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştılar. Bunun yanı sıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama-kurtarma birliklerimizin tamamı harekete geçti. Toplam 616 arama-kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü de varmak üzere. Şu anda İstanbul'dan da bir yolcu uçağıyla arama-kurtarma birliği buraya doğru hareket halinde. Bir kargo uçağı da çeşitli araçların ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde. Yine bunun yanı sıra bölgedeki bütün illerimiz, bu konuda AFAD'ın planlamasına göre, Türkiye Acil Müdahale Planı'na göre buraya hazırlıklarını çıkardılar."

"Şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2 bin"

Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 büyük kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhanelerinin depremden etkilenen vatandaşın hizmetine açıldığını belirten Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde misafirhane bulunmaması nedeniyle bölgedeki vatandaşların Malatya merkeze yönlendirildiğini söyledi.

Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kentin olduğunu bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Onları yaklaşık 2-3 ay önce tamamen kalınabilecek bir noktaya getirebilmek için restorasyonunu yapmıştık. Orası da hazır halde durmaktadır. Kızılay ile beraber de gerekli koordinasyonu ve organizasyonu en üst noktada sağladığımızı ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2 bindir. Ama yaklaşık 5 bin çadır daha arkadaşlarımız tarafından sevk edilmek için hazırlanmıştır. 10 bin battaniye yola çıkmıştır. Yine ihtiyaç halinde bu battaniyelerin sayısı da artırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır."

"Sosyal medyada panik havası yaratanlara tahkikat"

Bakan Soylu, sitem edeceği bir konunun bulunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyorum. Biz zor günümüzde birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek, sosyal medyada bir panik havası oluşturmaya çalışanlar, 'Şu anda Elazığ yanıyor' diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyorum hem de bu konuda gerekli tahkikatı yapacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkincisi de meseleyi siyasallaştırıp Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak elbette belki bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir yaklaşımdır. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde olmak günüdür."

İnsalık adına Elazığ ve Malatya'ya ulaşmak isteyenler olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu meseleyi de iyi bir şekilde koordine etmeliyiz. Buradan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, tüm yerel yönetimlere çağrımızdır. Bu konudaki insani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleşecektir. İhtiyacımız olduğunda oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nispetinde buraya sevk edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, depremden etkilenen illere sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderileceğini dile getirdi.

BAKAN KOCA

Hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz hazır. Elazığ'da hayatını kaybeden 13 Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

"25 BİNAMIZIN YIKIK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğindeki kriz merkezinde açıklama yaptı.

Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Olayı duyar duymaz Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde ilgili tüm bakanlıklarımız harekete geçtiler." diyen Kurum, Elazığ'daki depremin ardından koordinasyon planının kusursuz şekilde çalıştığını vurguladı.

"11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar"

Ankara'daki koordinasyon merkeziyle irtibatlı şekilde Elazığ Valiliğinde kurulan koordinasyon merkeziyle uyum halinde tespit çalışmalarına hızlı şekilde başlandığını bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Yapılan ilk çalışmalarında Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunu tespit ettik. Ağır hasarlı, hafif hasarlı binalarımız var. 50 kişilik ekibimiz şu an sahada. İlk etapta kamu binalarımızın tespitini yapıyorlar ki burada yaralı vatandaşlarımıza acil müdahale etmek ve kamu binalarında herhangi bir hasar olup olmadığının tespitini işletiyorlar. Akabinde sabah 07.00 itibarıyla 11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar ve sabah itibarıyla da detaylı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapacağız."

Bakan Kurum, amaçlarının hafta sonuna kadar tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlamak olduğuna dikkati çekerek, altyapı tesisleriyle alakalı herhangi bir zararın söz konusu olmadığını ancak tedbir amaçlı depremin yoğun hissedildiği mahallelerde valilik koordinasyonuyla doğal gaz ve elektrik kesintisine gidildiğini aktardı.

Enkaz kaldırmayla ilgili herhangi araç eksiğinin olmadığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Araç eksiği olması halinde yine afet koordinasyonu çerçevesinde araç takviyesi yapılacaktır. Ben buradan vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor. O yüzden girilmemesi noktasında bu tedbirleri biz alıyoruz ancak ulaşamadığımız yerler varsa da vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla bunları ifade etmek isterim. Biz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 18 yıldır birçok deprem yaşadık. Van'da 23 bin bağımsız bölümden oluşan, sosyal donatılarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla adeta Van'ımızı inşa ettik, ihya ettik. Bingöl'de depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sardık. Simav'da aynı şekilde ve bu noktada ilgili tüm bakanlıklarımız seferberlik halinde. Yine Elazığ'da da Malatya'da da vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa ki bugün biz Manisa'daydık. Manisa'daki depremdeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için oraya gittik. Orada ne yaptıysak, bundan önce ne yaptıysak Elazığ'ımızda da Malatya'mızda da aynı şekilde, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ilk önce bu barınma ihtiyaçlarını giderecek hamleleri yapacağız."

"Vatandaşlarımızı hızlı şekilde TOKİ konutlarına nakledebilecek durumdayız"

Elazığ merkezde TOKİ bünyesinde ürettikleri yaklaşık 400 rezerv konutun bulunduğunu bildiren Kurum, bir kısmının bittiğini bir kısmının da bitme aşamasına geldiğini anlattı.

Malatya Yeşilyurt'ta da 350 konutun yüzde 75 seviyesinde olduğunu dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde bu konutlara nakledebilecek durumdayız. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretine gideceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamamak için de kararlı bir şekilde köylerimizi, kentlerimizi, ilçelerimizi dönüştürmek durumundayız. Burada da kararlı duruşumuzu sergilemek durumundayız. İnşallah bu süreci de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.