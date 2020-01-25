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25.01.2020 - 15:53 |

Elazığ'da enkazdan çıkarılan annenin feryadı: Çocuklarım çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın!

Gelen son dakika haberine göre, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkazdan kurtarılan anne, çocuklarının geride kaldığını söyleyerek kurtarma ekiplerinden onların da kurtarılmasını istedi.

Elazığ'da enkazdan çıkarılan annenin feryadı: Çocuklarım çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın!

Elazığ'daki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için büyük bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kurtarılan bir anne, yetkililerden çocuklarının kurtarılmasını istedi. Yaralı anne, "Çocuklarım merdivenin orada, çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın" dedi. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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