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19.09.2019 - 15:20 | | DHA

Elazığ'da esnafı sahte parayla dolandıran 6 kişi yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, sahte para vererek 4 esnafı dolandıran 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da esnafı sahte parayla dolandıran 6 kişi yakalandı

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 esnafın sahte parayla dolandırıldıklarını bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin içinde bulunduğu 2 otomobilin Elazığ-Bingöl Karayolu'nda olduğunu belirledi. Hemen yol kontrol kontası oluşturarak, otomobilleri durdurdu. 2 otomobilde 32 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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