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28.10.2019 - 13:40 | | DHA

Elâzığ’da feci kaza!

Elâzığ’da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Elâzığ’da feci kaza!
Elâzığ’da feci kaza!
Elâzığ’da feci kaza!
Elâzığ’da feci kaza!
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Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Baskil yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Kürşat (64) yönetimindeki 23 ES 970 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.A.'nın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Nihat Kürşat, yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nihat Kürşat'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

Hareket halindeki ambulanstan yola düştüAşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
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