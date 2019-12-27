Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ depremi korkuttu!

Son dakika Elazığ'da 4.9'luk deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü Sivrice'ydi. Korku dolu anların yaşandığı deprem sonrası halk paniğe kapılırken okulların tatil olup olmadığı, merak edilmeye başlandı.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'ün canlı yayınında deprem bölgesi hakkında bilgi verdi. Ersoy, "Bu bölgede zaman zaman depremler oluyor. Bu büyüklükteki bir depremde ciddi bir yıkım olacağını sanmıyorum. İnsanlar korkmuş olabilir. Depremin ardından insanlar sakinleşmek için dışarı çıkabilir. Bu depremin ardından büyük deprem olabilir diyemem. Bölgede faylar canlı. Kuzey Anadolu'nun tersine çalışan bir fay var. Dinamik bir bölge burası. Takip içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Civardaki evleri yapısal durumunu değerlendiren Ersoy, "Hazar Gölü'nün altında eski şehirlerin kalıntıları var. Tarihte büyük depremler olmuş. Buradaki yerleşim bölgelerinin ve yapı stoklarının bu duruma hazır olması gerekir." dedi.