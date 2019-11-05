Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bingöl'den Malatya'ya hasta götüren Mükerrem Sağlar yönetimindeki 12 AB 029 plakalı ambulans ile Mustafa Akgündoğdu yönetimindeki 23 LA 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ile birlikte araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.