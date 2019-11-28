Elazığ'da sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, örgütün talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden PYD/YPG propagandası yapan 6 şüpheliyi tespit etti. İl merkezi ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.