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26.01.2020 - 16:01 | | DHA

Elazığ'daki depremde başına düşen sac parçasıyla öldü

Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Güven Kartal'ın (38), sarsıntı sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Elazığ'daki depremde başına düşen sac parçasıyla öldü

Cuma akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli depremde Güven Kartal yaşamını yitirdi. 1,5 yıllık evli olan Güven Kartal'ın deprem sırasında kıraathanede oturduğu, sarsıntıyla birlikte dışarı çıkarken çatıdan düşen sac parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kartal'ın cenazesi, dün yakınları tarafından Sancaklı köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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