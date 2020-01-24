Elazığ'daki son dakika deprem sonrası Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.