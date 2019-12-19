Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Şok" uygulamalar yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulama sırasında belirlenen bir araç durdurulmak istendi. Durmayan araç kaçarken, polis peşine düştü. Bu sırada şüpheliler araçtan 1 adet pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamini dışarı attı. Bir süre daha kaçan şüpheliler, araçtan inerek bir apartmana gizlendi. 3 şüpheli peşlerini bırakmayan polis tarafından saklandıkları binada yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.