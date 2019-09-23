MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemElektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı
23.09.2019 - 15:33 | | DHA

Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı

Şanlıurfa'da, çalıştığı iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan operatör Şahin Berkel (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı

Olay, öğlen saatlerinde, Bozova ilçesine bağlı kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sondaj çalışması yapan Şahin Berkel'in kullandığı iş makinesi bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada akıma kapılan Berkel, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkel, ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berkel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Zincirlikuyu Metrobüs durağı asansöründe yangınZincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı

Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı

Kazadan sonra şok görüntü! Kemer ikazını susturmak için aparat takmış

Kazadan sonra şok görüntü! Kemer ikazını susturmak için aparat takmış

Feci olay! İş yerinin asansörüne sıkışan çocuk öldü

Feci olay! İş yerinin asansörüne sıkışan çocuk öldü

Sıradaki Haber