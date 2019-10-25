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25.10.2019 - 09:47 | | DHA

Elektrik kesintisini fırsat bilip soygun yaptı!

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasbetti. Güvenlik kameralarıyla görüntülenen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elektrik kesintisini fırsat bilip soygun yaptı!

Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi Girne Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında bir marketler zincirinin satış şubesine elinde bıçakla giren B.Ç., kasadaki çalışana açtırdığı kasadan 510 TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kurulan özel ekip, gasp olayını gerçekleştirdiği saptanan B.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

B.Ç.'nin ilçedeki elektrik kesintisinden yararlanıp, güvenlik kameralarının çalışmadığını düşünerek soygunu gerçekleştirildiği öne sürüldü.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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