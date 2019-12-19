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19.12.2019 - 15:00 | | İHA

Elektrik tellerine takılan koltuğu itfaiye indirdi!

Aydın’ın Söke ilçesinde elektrik tellerine takılan koltuğu, itfaiye ekipleri indirdi.

Elektrik tellerine takılan koltuğu itfaiye indirdi!

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan koltuk itfaiye ekiplerinin çalışması ile yere indirildi."

 

 

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