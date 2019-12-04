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04.12.2019 - 13:42 | | İHA

Elektro şoklu tecavüz dehşeti! Her şey çöp atmak için dışarı çıkmasıyla başladı

Kayseri’de dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan yabancı uyruklu şahsa 3 bin TL adli para cezası verildi.

Elektro şoklu tecavüz dehşeti! Her şey çöp atmak için dışarı çıkmasıyla başladı

Kayseri’de, dini nikahlı eşi M.N.C.’ye karşı ‘Basit yaralama’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçlarından tutuklu yargılanan A.K., hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisini savunan A.K., üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Mahkemede A.K.’den şikayetçi olmadığını söyleyen M.N.C. ise, “A.K. ile dost olmak için tanıştık. Bir gün ailemin evde olmadığı sırada dışarıya çöp atmaya gittim. A.K. beni saçımdan tutarak yukarı çıkardı. Kendisine ‘Yapma’ dedim ama beni terasa çıkararak tecavüz etti. Daha sonra hamile kaldım ve aileme haber verdim. Aynı evde kaldığımız sürede beni dövdü. Elektro şok ile beni yaraladı” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.K.’ye ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçlarından hükmün açıklanıp geri bırakılması kararını verirken, ‘Basit Yaralama’ suçundan ise 3 bin TL adli para cezasına çarptırarak, beraat kararı verdi.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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