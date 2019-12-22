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22.12.2019 - 10:32 |

Elendiği soru ile gündem oldu!

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, İmirzalıoğlu'nun sorusuna yanlış cevap verince para ödülü alamadan yarışmadan elendi.

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da büyük ilgi görüyor. Kimi yarışmacılar iddialı olmasına rağmen ilk soruda elenirken, kimi yarışmacılar da son sorulara kadar ilerleyebiliyor.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayınlanan son bölümde ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.

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