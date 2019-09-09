Elimi Bırakma 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Azra ve Cenk ayrılıyor mu?

Elimi Bırakma 44. bölümün ardından 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi yeni sezon ilk bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen ilk bölümde Cenk ve Azra'nın en mutlu gününde ortaya çıkan gerçekler ikiliyi acı içerisinde bırakır. Cenk'in aldığı karar ikiliyi ve ailerini de etkileyecektir. Cenk aldığı karardan çok pişman olacak ve Azra'yı yeniden kazanabilmek için çabalayacaktır.

ELİMİ BIRAKMA 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra ve Cenk’in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk’in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır. Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA 45. BÖLÜM FRAGMANI