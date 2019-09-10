Elimi Bırakma 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Elimi Bırakma 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezona çok az bir süre kaldı. Yeni bölümde Cenk Azra'yı buluyor bulmasına ama Azra, sevdiği adamı affedeceğe hiç benzemiyor. Cenk büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bakalım yeni sezonda ne gibi sürprizler yaşanacak?

Elimi Bırakma 15 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk’in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk’in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır. Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.