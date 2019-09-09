Elimi Bırakma 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Azra bu kez...

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma, yeni sezon ilk bölümüyle büyük heyecana sahne oldu. Peki Elimi Bırakma 44. yeni bölümde neler oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve yeni bölüm fragmanı!

ELİMİ BIRAKMA 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk’in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk’in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır. Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



