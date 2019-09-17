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17.09.2019 - 16:55 |

Elimi Bırakma 46. yeni bölüm 2. fragmanı... Cenk Azra'ya her şeyi anlatmaya karar veriyor.

Elimi Bırakma 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Cenk mutsuz... Soluğu Feride Hanım'ın yanında alan Cenk dertlerini onunla paylaşıyor. Bu arada Sumru ise boş durmuyor. Azra ile ayrı kalmaya dayanamayan Cenk her şeyi anlatmaya karar veriyor.

Elimi Bırakma 46. yeni bölüm 2. fragmanı... Cenk Azra'ya her şeyi anlatmaya karar veriyor.

Elimi Bırakma 46. bölüm pazar günü akrana gelecek. Dizinin yayınlanan yeni bölüm 2. fragmanında Cenk artık Azra'ya her şeyi anlatmaya kararlı... Sumru'nun hamlesinin nasıl bir sonuç doğuracağı muamma... Barış ise Azra'nın her koşulda yanında...

ELİMİ BIRAKMA 46. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk bir yıl sonra yeniden karşılaşmanın şaşkınlığı içindeyken, Feride’nin başına gelenler onlar için ikinci bir şok etkisi yaratır. İkili tüm hayatlarını değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Tam bu sırada Barış’ın Azra’ya yaptığı sürpriz teklif işleri daha da karıştırır.

Feride Çelen’in başına ne geldi? Azra ve Cenk nasıl bir karar verecek? Barış’ın Azra’ya teklifi ne olacak?

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