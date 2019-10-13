Elimi Bırakma 49. bölüm fragmanında Serap'tan büyük yalan!

Elimi Bırakma 49. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Azra ve Cenk'in boşanma evraklarını gören Feride, soluğu Serap'ın yanında alır. Ne yaparsa yapsın Feride'yi durduramayacağını bilen Serap birkez daha yalana başvurmaktan çekinmez ve Azra'nın hamile olduğunu söyler. Feride aldığı bu yalan haber ile bir nebze olsun saknleşir ve çifti tebrik eder.

Azra söylenen bu yalanların bir son bulmasını isterken Serap'tan hesap sorar. Yaşanan bu olayların ardından Azra ve Cenk ya birbirlerine yakınlaşacak ya da tamamen ipleri koparacaktır.

ELİMİ BIRAKMA 49. BÖLÜM FRAGMANI