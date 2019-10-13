13.10.2019 - 13:10 |
Elimi Bırakma 49. bölüm fragmanında Serap'tan büyük yalan!
TRT 1 ekranında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi 49. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Serap'ın yalanları karşısında deliye dönen Feride soluğu Serap'ın yanında alacaktır. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Feride'yi durdurmak için bir yalan daha söyleyen Serap, Azra'nın hamile olduğunu söyleyiverir. Elimi Bırakma 49. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam TRT 1'de...
Elimi Bırakma 49. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Azra ve Cenk'in boşanma evraklarını gören Feride, soluğu Serap'ın yanında alır. Ne yaparsa yapsın Feride'yi durduramayacağını bilen Serap birkez daha yalana başvurmaktan çekinmez ve Azra'nın hamile olduğunu söyler. Feride aldığı bu yalan haber ile bir nebze olsun saknleşir ve çifti tebrik eder.
Azra söylenen bu yalanların bir son bulmasını isterken Serap'tan hesap sorar. Yaşanan bu olayların ardından Azra ve Cenk ya birbirlerine yakınlaşacak ya da tamamen ipleri koparacaktır.
ELİMİ BIRAKMA 49. BÖLÜM FRAGMANI
Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.