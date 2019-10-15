Elimi Bırakma 50. bölüm fragmanı yayınlandı! İpler kopuyor...

TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma yeni bölüm için geri sayım başladı. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Azra ve Cenk boşanmanın eşiğinde. Peki, Feride'nin bu duruma tepkisi ne olacak?

Elimi Bırakma 50. bölümü ile 20 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de.

ELİMİ BIRAKMA 50. BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma evraklarını gören Feride artık olanlardan iyice şüphelenmeye başlamıştır. Serap ne söylese ikna edemez Feride’yi… Feride kendince çözmenin yolunu bulmuştur. Kimseyi dinlemeyecektir artık, soru da sormayacaktır. Serap onu durdurmak için, panikle Azra’nın hamile olduğunu söyler…

Azra ve Cenk artık daha fazla sürdüremeyecekleri bir oyunun içindedir. Bu hamilelik yalanı onları ya yeniden bir araya getirecek ya da ipleri tamamen koparacaktır. Sumru ve Barış ise bu yeni gelişmeleri duymakta gecikmez. Sumru hemen harekete geçerken Cenk’in onu durdurmak için kimsenin aklına gelmeyecek başka bir planı vardır.

Tüm bunlar olurken hiç beklemedik bir şey olur. Şirin evde öyle bir şey bulur ki, bu da Feride’yi hem her şeyin sonunu getirecek hem de yeni bir başlangıca sebep olacak büyük bir kararın eşiğine getirir…