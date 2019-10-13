Elimi Bırakma 50. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Azra ve Cenk bu kez...

ELİMİ BIRAKMA 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Azra ve Cenk'in boşanma evraklarını gören Feride, soluğu Serap'ın yanında alır. Ne yaparsa yapsın Feride'yi durduramayacağını bilen Serap birkez daha yalana başvurmaktan çekinmez ve Azra'nın hamile olduğunu söyler. Feride aldığı bu yalan haber ile bir nebze olsun saknleşir ve çifti tebrik eder.

Azra söylenen bu yalanların bir son bulmasını isterken Serap'tan hesap sorar. Yaşanan bu olayların ardından Azra ve Cenk ya birbirlerine yakınlaşacak ya da tamamen ipleri koparacaktır.

ELİMİ BIRAKMA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Elimi Bırakma 50. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...