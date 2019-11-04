04.11.2019 - 08:05 |
Elimi Bırakma 52. bölüm neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Elimi Bırakma dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Elimi Bırakma dizisi dün akşam yeni bölüm ile ekrana gelmedi. Dizinin takipçileri yeni bölüm neden yayınlanmıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Elimi Bırakma 52. yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu.
TRT 1 ekranında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi Pazar akşamları ekrana gelen Elimi Bırakma dizisi dün akşam yeni bölüm ile ekrana gelmedi. Yeni bölümü yayınlanmayan Elimi Bırakma dizinin takipçileri 52. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Elimi Bırakma 52. bölüm ile ne zaman ekrana gelecek?
ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?
Elimi Bırakma dizisi bundan böyle yeni gününde TRT 1 ekranında yayınlanacak. Alina Boz ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı Elimi Bırakma dizisi 5 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranında yayınlanacak.
ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜM FRAGMANI
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.