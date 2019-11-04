Elimi Bırakma 52. bölüm neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi Pazar akşamları ekrana gelen Elimi Bırakma dizisi dün akşam yeni bölüm ile ekrana gelmedi. Yeni bölümü yayınlanmayan Elimi Bırakma dizinin takipçileri 52. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Elimi Bırakma 52. bölüm ile ne zaman ekrana gelecek?

ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Elimi Bırakma dizisi bundan böyle yeni gününde TRT 1 ekranında yayınlanacak. Alina Boz ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı Elimi Bırakma dizisi 5 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranında yayınlanacak.

ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜM FRAGMANI