Elimi Bırakma 52. bölümde neler olacak? Yeni bölüm bu akşam...

TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma yeni bölümleri ile artık her Salı ekrana gelecek. Bu akşam 52. bölümü yayınlanacak olan dizide heyecan dolu dakikalar yaşanacak.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra ve Cenk ilişkilerini toparlamak için mücadele etmeye devam ederler. Nihayetinde kopmaz bağlarla birbirlerine bağlandıklarını anlarlar. Her şey yoluna girmeye başlamışken Cenk ve Barış’ın arası giderek gerilir…

Azra kocasıyla abisinin arasını düzeltmek için bir çözüm yolu bulur ve onları bir araya gelmeye ikna eder. Tam da bu sırada Arda ve Damla’nın evliliği iki ailenin de ortasına bomba gibi düşer…

Bu beklenmedik durum iki ailenin karşı karşıya gelmesine neden olacak, herkes tarafını seçmek durumunda kalacaktır… Sumru da olanlardan nasibini alacak ve tüm planları alt üst olacaktır…

ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜM FRAGMANI - 2