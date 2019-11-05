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05.11.2019 - 22:41 |

Elimi Bırakma 53. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? 52. son bölümde Arda ve Damla'nın...

TRT 1'in 3. sezonuyla da oldukça heyecanlı geçen dizisi Elimi Bırakma, 52. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Arda ve Damla’nın evliliği sonrası iki ailenin karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Elimi Bırakma 53. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı?

Elimi Bırakma 53. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? 52. son bölümde Arda ve Damla'nın...

ELİMİ BIRAKMA 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk ilişkilerini toparlamak için mücadele etmeye devam ederler. Nihayetinde kopmaz bağlarla birbirlerine bağlandıklarını anlarlar. Her şey yoluna girmeye başlamışken Cenk ve Barış’ın arası giderek gerilir…

Azra kocasıyla abisinin arasını düzeltmek için bir çözüm yolu bulur ve onları bir araya gelmeye ikna eder. Tam da bu sırada Arda ve Damla’nın evliliği iki ailenin de ortasına bomba gibi düşer…

Bu beklenmedik durum iki ailenin karşı karşıya gelmesine neden olacak, herkes tarafını seçmek durumunda kalacaktır… Sumru da olanlardan nasibini alacak ve tüm planları alt üst olacaktır…

ELİMİ BIRAKMA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Elimi Bırakma 53. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Her şey güpegündüz oldu! Otobüs şoförü o anları böyle anlattıSancaktepe'de bir kadının, aynı iş yerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.
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