Elimi Bırakma 54. son bölüm Arda'nın büyük pişmanlığı! 55. yeni bölüm fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Damla bir mektup bırakıp konaktan ayrılmıştır. Arda perişan olur. Azra ve Cenk de çok endişelidir. Cenk ile Barış’ın arasındaki gerilim iyice artar. Fakat Azra artık tarafını seçmiş, ne olursa olsun Cenk’in yanında durmaktadır. Çelenler zor bir zamandan geçmektedir, Cenk ve Azra el ele verir ve ailelerini korumaya çalışır. Aşkları aile problemleriyle bir kez daha sınanan Azra ile Cenk birbirlerine daha çok bağlanacak, bu sınavdan çok daha güçlü bir şekilde çıkacaklardır. Arda her ne olursa olsun karısını bulmak ister ve Barış’la bile anlaşmaya hazırdır. Fakat Barış buna hiç beklenmedik şekilde karşılık verir, tüm bu olanların sonunda olan Feride’ye olacaktır. Bu arada Gürkan olanlardan dolayı Sumru’yu suçlar ve ortaya çıkan başka sırların da etkisiyle Sumru bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır.



ELİMİ BIRAKMA 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Elimi Bırakma 55. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...