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26.11.2019 - 12:47 |

Elimi Bırakma 55. bölümde neler olacak? Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı

Elimi Bırakma bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 55. bölümü yayınlanacak olan Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Azra ve Cenk sevindiren haberi alır. Barış ve Cenk arasındaki kavga ise başka boyuta taşınır. İşte Elimi Bırakma 55. bölüm fragmanları...

Elimi Bırakma 55. bölümde neler olacak? Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı

TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma bu akşam 55. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler olacak merak konusu.

ELİMİ BIRAKMA 55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk ve Azra aldıkları mutlu haberle sevinçten her şeyi unuturlar. Azra bu sefer gerçekten hamiledir.

Barış ile Cenk’ in arasındaki kavga ise Cenk’in açtığı davayı kaybetmesiyle farklı bir boyuta taşınır. Artık bu kavga Çelenler in ve Yamanlar’ın iş hayatına da sıçramıştır ve Cenk ağır bir yükün altına girmiştir.

Baba olacağını da bilerek çok daha sorumlu hareket eden Cenk, ailesini üzebilecek herhangi bir soruna izin vermemekte kararlıdır. Fakat tüm bunlara rağmen beklenmedik bir şey gerçekleşir, Cenk’in bu defaki sınavı diğer her şeyden daha ağır olacaktır…

ELİMİ BIRAKMA 55. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ELİMİ BIRAKMA 55. BÖLÜM FRAGMANI

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