Elimi Bırakma 56. bölüm fragmanı | Cenk için karar zamanı...
Elimi Bırakma yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı dizide konakta bebek haberinin mutluluğu ve doğum günü telaşı hakimdir. Barış Yaman cephesinde ise sular durulmaz. İşin sonu bu kez tehlikeli bir hal alır. İşte Elimi Bırakma 56. bölüm fragmanı...
TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Azra büyük bir mutluluk yaşarken Cenk büyük bir ikilemde kalır. Bu sefer önemli bir kararın eşiğindedir.
ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Azra hamileliğin keyfini doyasıya yaşamaktadır. Bebek haberi nedeniyle Çelenler çok mutludur. Konakta tatlı bir telaş vardır, Feride ufak ufak bebek için hazırlıklara başlamıştır bile…
Cenk ise Azra’nın mutluluğunu bozmamak için hastalıktan bahsetmez. Kendi üzüntüsünü belli etmemek için olağanüstü bir çaba harcarken bir yandan da hastalığa bir çözüm bulmaya çalışır. Alanında en iyi doktorları araştırır… Fakat olaylar Cenk’in sandığından farklı gelişir ve öyle bir noktaya varır ki, Cenk hayatının yine en zor kararlarından birini vermenin eşiğine gelir…
Barış Yaman cephesinde de olaylar durulmaz. Gelişen olaylar Barış’a hayatının şokunu yaşatacaktır. Sumru da payını alacaktır olanlardan. Ve bu defa geri dönülmez bir yola girecektir Barış…
ELİMİ BIRAKMA 56. BÖLÜM FRAGMANI - 2
ELİMİ BIRAKMA 56. BÖLÜM FRAGMANI