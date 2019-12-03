Elimi Bırakma 56. son bölümde geri dönülmez yola girildi! Elimi Bırakma 57. yeni bölüm fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Azra hamileliğin keyfini doyasıya yaşamaktadır. Bebek haberi nedeniyle Çelenler çok mutludur. Konakta tatlı bir telaş vardır, Feride ufak ufak bebek için hazırlıklara başlamıştır bile… Cenk ise Azra’nın mutluluğunu bozmamak için hastalıktan bahsetmez. Kendi üzüntüsünü belli etmemek için olağanüstü bir çaba harcarken bir yandan da hastalığa bir çözüm bulmaya çalışır. Alanında en iyi doktorları araştırır… Fakat olaylar Cenk’in sandığından farklı gelişir ve öyle bir noktaya varır ki, Cenk hayatının yine en zor kararlarından birini vermenin eşiğine gelir… Barış Yaman cephesinde de olaylar durulmaz. Gelişen olaylar Barış’a hayatının şokunu yaşatacaktır. Sumru da payını alacaktır olanlardan. Ve bu defa geri dönülmez bir yola girecektir Barış…



ELİMİ BIRAKMA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



