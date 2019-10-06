Elimi Bırakma fragman! 48. yeni bölümde yeni gelişme

Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma 48. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

ELİMİ BIRAKMA 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış’la Cenk arasındaki restleşme, Azra’nın hayalindeki işi aslında Cenk’in ayarladığını öğrenmesine neden olur… Bu olay, Azra ve Cenk arasındaki dengeleri değiştirecektir. Ama o sırada herkesin son bir yılını yeniden sorgulayacağı büyük bir gelişme olur… Cenk’in yaptığı kazaya müdahil olan, başka birinin daha varlığı ortaya çıkar. Bu kişi hiçbirinin tahmin edemeyeceği kadar yakınlarındadır…

Tüm bunlar olurken, Feride kendisinden bir şeyler saklandığına iyice emin olur ve gerçekleri öğrenmek için harekete geçer… Sumru ise hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir…

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş yaparken. dizinin senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Başrollerini ise Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN