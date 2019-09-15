Elimi Bırakma fragmanı! Elimi Bırakma 45. bölüm ile başlıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi “Elimi Bırakma”, heyecan dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.

ELİMİ BIRAKMA 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra ve Cenk bir yıl sonra yeniden karşılaşmanın şaşkınlığı içindeyken, Feride’nin başına gelenler onlar için ikinci bir şok etkisi yaratır. İkili tüm hayatlarını değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Tam bu sırada Barış’ın Azra’ya yaptığı sürpriz teklif işleri daha da karıştırır.

Feride Çelen’in başına ne geldi? Azra ve Cenk nasıl bir karar verecek? Barış’ın Azra’ya teklifi ne olacak? Hepsi ve daha fazlasını dizinin 45. bölümünde izleyeceğiz.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş üstlenirken senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Sevilen dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.

Aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren dizi “Elimi Bırakma”, her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de.

ELİMİ BIRAKMA 45. BÖLÜM FRAGMANI