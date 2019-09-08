Elimi Bırakma yeni sezon bu akşam başlıyor! 44. yeni bölüm fragman...

Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Elimi Bırakma yeni bölümünde neler olacak? Elimi Bırakma bu akşam 20:00'de TRT 1'de...

ELİMİ BIRAKMA 44. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra ve Cenk’in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk’in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır. Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.

YENİ FRAGMAN