Elimi BÄ±rakma yeni sezon fragmanÄ± Yeni sezonda sÃ¼rpriz isimler...

Azra ve Cenkâ€™in en mutlu gÃ¼nlerini karanlÄ±ÄŸa dÃ¶ndÃ¼ren gerÃ§ekler onlarÄ± acÄ± iÃ§erisinde bÄ±rakÄ±r. Cenkâ€™in aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k karar hem Ã‡elen ailesi iÃ§in hem de Azra iÃ§in yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatacaktÄ±r. AcÄ±larÄ± ile yoÄŸrularak bÃ¼yÃ¼yen Azra, yeniden ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±nda hayatÄ±n ona nasÄ±l sÃ¼rprizler hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmemektedir.

Sahip olduÄŸu tÃ¼m deÄŸerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaÅŸan Cenk'in hikÃ¢yesini anlatan Elimi BÄ±rakma'nÄ±n baÅŸrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray GÃ¶zler, Dolunay Soysert ve Nihat AltÄ±nkaya gibi Ã¼nlÃ¼ isimler paylaÅŸÄ±yor.

TRT1'in aile baÄŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nemini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren yeni dizisi Elimi BÄ±rakma, her pazar gÃ¼nÃ¼ yeni bÃ¶lÃ¼mleri ile saat 20.00'de TRT1'de.

ELÄ°MÄ° BIRAKMA 44. BÃ–LÃœM 2. FRAGMANI

ELÄ°MÄ° BIRAKMA'YE ÃœÃ‡ YENÄ° OYUNCU



Dizinin yeni sezonunda Nihat AltÄ±nkaya, Buse Meral ve SÄ±la Sade kadroya dahil oldu. BÃ¼yÃ¼k bir oteller zincirinin sahibi olan BarÄ±ÅŸ (Nihat AltÄ±nkaya), kÄ±zÄ± Damla (Buse Meral) ve yeÄŸeni Tanem (SÄ±la Sade) beklenmedik ÅŸekilde Azra (Alina Boz)â€™nÄ±n hayatÄ±na girecek. Azra, tam ona hamilik eden BarÄ±ÅŸ ve ailesiyle yeni bir hayat kurmuÅŸken geÃ§miÅŸi ile yÃ¼zleÅŸmek durumunda kalacak.

Â