Elimi Bırakma yeni sezon ne zaman başlayacak?

Elimi Bırakma yeni sezon ilk bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları TRT 1 ekranında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanlarının yayınlanmasının ardından yeni sezon iklk bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunu akıllara getirdi. Peki Elimi Bırakma yeni sezon ilk bölüm ne zaman ekrana gelecek?

Elimi Bırakma yeni sezon ilk bölümü ile 8 Eylül Pazar akşamı TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak

ELİMİ BIRAKMA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Cansu’nun ölümünün üzerinden aylar geçmiştir. Azra’yı ve Mert’i artık gözünün önünden ayırmak istemeyen Cenk, düğünü daha fazla ertelemek istemez.

Tüm aileyi düğün telaşı sarmıştır. Cansu’nun ölümünden sonra bir kliniğe yatırılan Sumru, Azra ve Cenk’in evleneceğini öğrenir ve hastaneden kaçar.