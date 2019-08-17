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17.08.2019 - 09:19| İHA

Elinde baltayla çatıya çıkan adam düştü!

Bursa’da bir kişi çocuklarını ve eşini göremediği iddiasıyla elinde baltayla çatıya çıktı. Ancak dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten aşağı düştü.

Elinde baltayla çatıya çıkan adam düştü!

Olay, Osmangazi’ye bağlı Hamitler Mahallesi Kavaklı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini ve çocuklarını göremediğini iddia eden A.C., önce evinin camlarını kırıp, bahçede eşyaları yaktıktan sonra, elinde baltayla çatıya çıktı.

Elinde baltayla çatıya çıkan adam düştü

Şahsın çatıya çıkması üzerine olay yerine polis, 112 ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuları ve polis ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen A.C., karısı ve çocukları gelmeden aşağı inmeyeceğini söyledi. Bu esnada çatıda dengesini kaybeden şahıs, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağı düştü. A.C.’nin düşmesiyle birlikte 112 Acil Servis ekipleri şahsa anında müdahale etti. Şuuru yerinde olan ve konuşabilen A.C., Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla akalı tahkikat başlattı.

Elinde baltayla çatıya çıkan adam düştü

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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