Elit İşcan kimdir? Elit İşcan hangi filmlerde oynadı?

Genç oyuncunun şikayeti üzerine Efecan Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya oyuncular sanık Efecan Şenolsun ve müşteki Elit İşcan ile taraf avukatları hazır bulundu.

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.