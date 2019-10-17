Elit İşcan kimdir, kaç yaşında? Elit İşcan neden gündem oldu?
Oynadığı birçok filmle tanınan oyuncu Elit İşcan, bugün çarpıcı bir haberle gündeme geldi. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Elit İşcan ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Elit İşcan'ın hayat hikayesi...
NEDEN GÜNDEM OLDU?
Elit İşcan, aynı dizideki rol arkadaşı olan ve kendisine karşı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Efecan Ş.'nin yargılanmasına başlanması sebebiyle gündeme geldi.
ELİT İŞCAN KİMDİR?
Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.
HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Yıl Başlık Rol
2006 Beş Vakit Yıldız
2008 Hayat Var Hayat
2008-2010 Küçük Kadınlar Bilge Gezici
2009 Dersimiz: Atatürk Küçük Afet İnan
2009 Ölü Yaprak Vuruşu Nurhan Güneyli
2012 Taş Mektep Mina
2013 A.Ş.K. Semra
2015 Mustang Ece