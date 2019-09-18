‘Ellerimi bağlayıp araca bindirdiler’

Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi sürerken, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı; “PKK/KCK Terör Örgütünün Çocuklar ve Kadınları İstismarı” başlıklı rapor, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları nelerin beklediğini ortaya koyuyor. İşte, örgüt tarafından kaçırılan ve kendi isteğiyle örgüte katıldıktan sonra pişman olup kaçanların anlattıkları:

M.Y (13): “Markete içecek almaya giderken kod adı H.G. olduğunu öğrendiğim PKK’lı yolumu kesti. Elimi kolumu bağlayarak beni siyah bir arabaya bindirdi. Sonra beni bir vadiye götürdü. Gittiğimiz yer mağaraya benziyordu. Geceyi orada geçirdik. Ertesi sabah Hakurk kampına götürüldüm. Orada 10 gün kaldıktan sonra Kandil’e götürdüler. Eğitime alacakları sırada bir yolunu bulup kaçtım.”

‘Ailemi çok özlemiştim’

S.T (16): “Ailevi sorunlar nedeniyle uyuşturucu kullanıyordum. Örgüte eleman temin eden bir kadının evine arkadaşım vasıtasıyla götürüldüm. Orada aldığım maddeler nedeniyle bilincimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde Diyarbakır’daki örgüt mezarlığına getirilmiştim. Burada örgüt mensuplarıyla 5 gün bekletildikten sonra zorla örgüte alındım. Bütün gün erzak taşıyor, yoruluyordum. Nöbette uykuya kalınca örgüt yönetimi beni tutukladı. Baskılar üzerine fırsatını bularak PKK’dan kaçtım.”

E.A (15 kız çocuğu): “Van’da meslek lisesine giderken bir PKK’lının örgüt propagandası yaptığını gördüm. Beni görünce örgüte katılmamı istedi, aksi takdirde aileme zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine dediklerini yaptım. Akşam saatlerinde aileme haber vermeden örgüt mezarlığının yanındaki buluşma noktasına giderek örgüte katıldım. Dağda yaşam şartları çok zordu. Ailemi de çok özlemiştim. Nöbet tutarken bir fırsatını bulup kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldum. Örgütte Kanas, RPG roket atar ve el bombası eğitimi aldım.”

M.G (15): Dağ kadrosundan bir PKK’lı ile Irak’a kaçtık. Kaçarken Hakkari, Dağlıca, Ünlüce mahallesini kullandık. PKK’ya dayımın oğlu ile görüşmek istediğim için katıldım. Ancak orada bulunduğum süre içinde kuzenimle görüştürülmedim. Orada bana AK-47 tüfek, otomatik makinalı tüfek, RPG roketatar ve el bombası kullanma eğitimleri verildi. Irak’tayken yurt içine pek çok kez giriş çıkış yaptım. Kaçakçılar bize yardımcı oluyordu.

‘Şifreli konuşuyorlardı’

M.B (16): “Dayımın oğlu ile bilgisayar oyunu oynuyorduk. Bana ‘Örgüte katılalım. Suriye’ye gidelim. DAEŞ ile savaşalım’ dedi. Kabul ettim. Örgüte katılmamız için bize aracı olacak birini bulduk. Aracı bizi teslim etmeye götürürken telefonda konuştuğu şahsa şifreli olarak ‘yoldayım geliyorum. Çay içtiğimiz yere mi geleyim? İki tane siyah koyun kestim. Siyah torbalarda. Dolapta’ diyordu. Sınırı geçtikten sonra YPG’liler bizi teslim aldı. YPG terör örgütü içinde Tıl Temir şehrinde yabancı devlet vatandaşı olan askerleri gördüm. Bunlar YPG kıyafetleri giyiyordu. YPG’ye destek olmak için savaşıyorlardı.”

‘Kampta eğittiler’

D.Ö (16): ROJ TV’deki Beritan adlı filmden etkilenerek PKK’ya katıldım. Ancak orada bana kötü davranıldığı için bir müddet sonra örgütten kaçtım. Kampta bana baskın, sızma ve pusu eğitimi verildi. Eğitimlerde kanas, roket atar ve el bombası kullanmayı öğrendim.”

‘DBP BİNASINA GÖTÜRDÜLER’

M.E (17): “Örgüte katılmaya karar verdiğimde bizi üzerinde DBP yazan bir binaya götürdüler. Orada sağlanan irtibatla örgüte katıldık. Örgütte telefon kullanmak kesinlikle yasaktı. Haberleşme telsiz ile yapılıyordu. Bölgede faaliyet gösteren gruplar kuryelerle haberleşirdi.”

Şehit babasından ailelere destek

Diyarbakır’da HDP önündeki eyleme katılan ailesi sayısı dün 15. gününde 43’e yükseldi. Acılı ailelere, oğlu 2008 yılında Diyarbakır Yenişehir’de dershane önündeki terör saldırısında şehit olan Şemsettin Süer de destek verdi.

Kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK’nın kaçırdığını iddia ettiği oğlu Ömer için eyleme katılan Salih Gökçe ve kayınbiraderi Osman Etik için HDP önüne gelen Üzeyir Nergiz ile 43’e çıktı. Nergiz, Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken, 2014’te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için oturma eylemine katıldı.

5 yıl önce kaçırıldı

5 yıl önce İstanbul’da çalışırken, terör örgütü kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Kars’tan Diyarbakır’a gelen Salih Gökçe de dün HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gökçe, oğlunun askere gitmek için hazırlık yaptığını, askerliğine 20 gün kala HDP tarafından Suriye’ye kaçırıldığını iddia etti.

Aslen Batmanlı olan,ancak İstanbul’da yaşayan Cabir Taş, 20 Temmuz 2015’te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için eyleme katıldı. Kapısının her zaman kızına açık olduğunu belirtip gelmesi için çağrıda bulunan Cabir Taş, şunları söyledi: “Ablalarıyla tekstil firmasında çalışıyordu. Öğle yemeği sırasında dışarı çıkıyor ve arkadaşları tarafından götürülüyor. Kobani’ye gittiğinden şüpheleniyorum. Emniyete, savcıya gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Üç kez Kobani’ye gittim. Kızım arkadaşları tarafından kandırıldı. Annesi vefat etmişti, ben yetiştirdim. Bütün acı bana kaldı. Kızım her neredeyse arkanda duran bir baban var, kapım açık, gel. Sen benim yüreğimsin.”

Patlamada şehit oldu

2008 yılında Yenişehir’de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer de ailelere destek ziyaretinde bulundu. Süer, “Diyarbakır’da 3 Ocak 2008’de dershane önündeki patlamada şehit olan Rıdvan Süer’in babasıyım. Annelerimizi ziyaret etmek, acılarını paylaşmak, dualarımızla yanlarında olduğumuzu bildirmek için geldim. Bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu ama bu annelerimizin bekleyişi var. İnşallah hayırlısı ile çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler. Onların bu onurlu duruşu, inanıyorum ki terörü bitirecek” diye konuştu.

Öte yandan oturma eylemine katılan bir aileyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen ve HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen Süleyman B. (19) yakalandı. - DİYARBAKIR DHA, AA