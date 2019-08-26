Ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra... Her şey ortaya çıktı!

Erdoğan E.'nin eşi ile kendi adına bir cami yaptıracağını duyan ve evde 1,5 milyon lira olduğunu zanneden Mehmet A.'nın durumu önce arkadaşlarına anlattığı, ardından keşif ve gasp planı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.

Olay, 20 Ağustos'ta Gölbaşı'nda Kızılcaşer Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan E.(72), eşi öldükten sonra çevresine, eşi ve kendisi adına cami yaptırmak istediğini söyledi. Bunu duyan köy sakinlerinden su dağıtımı işiyle uğraşan Mehmet A., Erdoğan E.'nin durumunun oldukça iyi olduğunu, tapulu arazileri bulunduğunu, durumunun iyi olmasından dolayı cami yaptıracağını arkadaşlarıyla paylaştı. Yaşlı adamın camiye 1,5 milyon lira harcayacağını söyleyen Mehmet A. ile arkadaşları sürekli aralarında "bu evi soyabilir miyiz? diye plan yaptıkları öne sürüldü.

Olaydan yaklaşık 4 ay önce soygun yapmayı düşünen şüpheliler olay gününe kadar her defasında soygundan vazgeçtiği belirtildi.

Ellerini ve ayaklarını bağladılar

Taksiyle adrese giden şüphelilerden Bilal Volkan A., Mustafa E. ve Muhammed Ali P. kapı ve pencereleri zorlayarak girdiği belirlendi. Yatağında uyuyan Erdoğan E., ne olduğunu anlayamadan şüpheliler tarafından darp edilerek el ve ayakları bağlandı. Evde bulunan kasanın kilitli olduğunu öğrenen şüpheliler kasanın yerini öğrenmek için Erdoğan E.'yi bir süre darp etti. Kasanın anahtarının oğlunda olduğunu söyleyen Erdoğan E.'yi evde bırakan şüpheliler evin önünde bulunan araca kasayı yükleyerek olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kasayı Mustafa E.'ye ait eve bıraktıktan sonra ise çaldıkları aracı bir başka bölgede bulunan boş bir araziye bıraktıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra ise olay yerinden taksiyle uzaklaştığı tespit edildi.

Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kimliği belirlendikten sonra yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardan kasa içerisinden çıktığı belirlenen müştekiye ait 6 bin 900 lira nakit para, 3 tabanca, ve müştekiye ait tapular ele geçirildi. Şüphelilerin müştekiye ait tapuları ise yaktığı öğrenildi. Yakalanan 3 kişinin ifadesi doğrultusunda mağdur Erdoğan E. ile aynı köyde oturduğu belirlenen su dağıtıcısı Mehmet A. ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"5 dakikaya geliriz"

Şüphelilerin olay gününde aracı boş araziye bırakırken, o bölgede bulunan bir vatandaşın şüphelilere, "buraya araç park edilmiyor" dediği, şüphelilerin ise vatandaşa, "5 dakiya geliyoruz" dedikten sonra taksiye binerek ortadan kayboldukları saptandı.