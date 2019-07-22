Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 11 - 14 Ağustos arasında kutlanacak. Kurban Bayramı’nda Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle de emeklilere ödenen ikramiyelerin 5 - 9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emeklilere de verilecek. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanacak.

İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanacak.