Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bu yıl 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nda 1000’er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.