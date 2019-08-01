Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu mu?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 12,5 milyon emekli ise gözünü kulağını bayram ikramiyelerine çevirdi. 2018 yılı içerisinde uygulamaya konulan ve geçtiğimiz yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez emekliye ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramında ödendi. Kurban Bayramına kısa bir süre kala emekli ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını merak eden emekliler yapılacak olan açıklamayı bekliyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nda 1000’er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.