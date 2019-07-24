Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi bekleniyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihi duyurdu.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin 17 Temmuz’da verilmeye başlanan zamlı maaşları, 26 Temmuz’a kadar ödenmeye devam edecek. Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ise, 25 Temmuz-28 Temmuz arasında yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak. Memur emeklileri için maaş farkları banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz’da (yarın) ödenecek.

Son zamlardan sonra ek ödeme ile birlikte en düşük aylıklar; 2000’den önce emekli olan SSK’lılar için 1.888 liradan 1.982 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 1.125 liradan 1181 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklileri için 1.595 liradan 1.675 liraya, Bağ-Kur tarım emeklileri için 1.189 liradan 1.249 liraya, memur emeklilerinde en düşük aylık 2.379 liradan 2.522 liraya yükseldi.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nda 1000’er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.