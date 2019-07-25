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25.07.2019 - 09:34

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Bakan tarihi duyurdu

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek sorusu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Memur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon farklarının yatırılacağı tarihi merak içinde bekleyen emeklilere sevindiren haber bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verildi. İşte emekli maaşlarının yatırılacağı o tarihler...

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Bakan tarihi duyurdu

Emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler belli oldu. Binlerce memur emeklisini yakından ilgilendiren emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. İşte 2.3 milyon emekliyi yakından ilgilendiren memur emekli maaşlarının yatırılacağı o tarih...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını kaydetti.

Maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz'da ödeneceğini aktaran Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek." bilgisini verdi.

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