Emekli maaşı ne kadar olacak? Aralık ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları netleşmeye başladı. Yıl içerisinde 6 aylık dönemler içerisinde iki kez zam alan emekli ve memurlar 2020 Ocak ayından itibaren alacakları maaş zamlarının ne kadar olacağını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda emekli maaşları için Temmuz-Aralık döneminde enflasyon farkı 5.71 olarak duyurulmuştu. Bu rakama Aralık ayı enflasyonun eklenmesi ile yeni yılın ilk altı ayı içerisinde emeklinin alacağı zam oranı da netlik kazanacak.

Merkez Bankası beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6.29 oranında memur emeklileri ise 5.29 oranında zam alacak. Bu rakamlar baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 74 ila 370 lira arasında zam artışı yaşanacağı düşünülüyor.

OCAK 2020 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileriyle, işçi ve Bağ-Kur emeklilerini ikiye ayırmak gerekiyor. Biliyorsunuz memur emeklilerinin toplu sözleşmeleri var. Geçtiğimiz aylarda toplu sözleşmeden kaynaklı 2020 yılının birinci 6 aylık için yüzde 4 ikincisi için yüzde 4 yani toplamda yüzde 8’lik bir 2020 yılı zammı olacak. Bunun üzerine enflasyon rakamı yüzde 5’in üzerine çıkarsa çıkan o fark da yüzde 4’ün üzerine ilave edilecek. Bu memur ve memur emeklilerimiz için geçerli.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz içinse 2019 yılının ikinci 6 aylık diliminin toplam enflasyonu ne ise olduğu gibi 2020 yılının maaşlarına zam olarak yansıyacak. Şu ana kadar bu rakam yüzde 5.71 olarak belirlendi.