Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar?

2020 yılında emekliler için yeni bir zam yapılacak. Yaklaşık 12 milyon emekli heyecanla zam ayını bekliyor ve maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamlarının birer birer açıklanması ile memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kasım ve Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon rakamları ile son halini alacak olan Ocak zammında oluşan son rakamlara göre bu yıl içerisinde 2.522 lira alan memur emeklisi yeni zam ile birlikte 2631 lira ücret alacak. Kasım ve Aralık ayı ortalaması eklendiğinde ise bu tutar %0,31 oranında artacak. İşte memur ve emekliye Ocak ayında yapılacak olan zam oranları...

SON İKİ AY BELİRLEYİCİ

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından ‘yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark’ şeklinde kararlaştırılmıştı.

Temmuz ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31’lik fark oluştu. Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenecek.

Memur ve emekliye zam yolda 2020 Ocak emekli ve memur maaşları ne kadar olacak

Yıl sonu beklentileri

Enflasyon ilk 6 ayda yüzde 5.01 artmıştı. Merkez Bankası’nın hedeflediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enflasyonun yüzde 6-6.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Burada net sonucu Ocak 2020’de göreceğiz.

Ancak şu an için memur farkı yüzde 0.31 olurken, ikinci 6 aylık enflasyona göre zam alacak SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam yüzde 5.31 seviyesinde olacak. Kasım ve aralık verileri burada belirleyici olacak.

Memur ve emekliye zam yolda 2020 Ocak emekli ve memur maaşları ne kadar olacak

Maaşa nasıl yansıyacak?

Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.31’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.088 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.765 liraya çıkacak.