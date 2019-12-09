Asgari ücretliler ve emekliler ocak ayını bekliyor. Asgari ücret zam oranı aralık ayında belli olacak. Emekli maaşları ise ocak ayında açıklanacak. Yaklaşık 12 buçuk milyon emeklinin şu sıralar sık sık sorduğu soru "Emekli maaşları ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?" şeklinde...

Enflasyon rakamları ile belirlenen emekli ve memur maaşları için gözler yeni yıla çevrildi. 2020 yılında emekli ve memur olan 1,53 milyon kişi Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlarına ne kadarlık bir zam yansıyacağını araştırmaya başladı. Buna göre memur ve emekliye yapılacak zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile netlik kazanacak. Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanması ile 5 aylık banttaki enflasyon oranı yüzde 5,71'e yükselmiş oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının yeni yılın ilk günleri içerisinde açıklanması ile emekli ve memurlar Ocak ortasında maaş farklarını hesaplarında görebilecek.

NELER DEĞİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark solarak ödenecek. Şimdi dün açıklanan enflasyon verilerinden yola çıkarak emeklilerin ve memurların bu gelişmeye göre zam oranlarına detaylı olarak bakalım.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık zamları netleşmiş oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyon eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için 5.71'lik oran kesinleşmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi için ise enflasyon oranı fark anlamı taşıyor. Memurlar ve Memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 oranındaki zamlarını Ocak'ta alacaklar. Ancak eğer 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. 5 aylık enflasyona baktığımızda bile fark alacakları kesinleşmiş oldu. Buna Aralık enflasyonu eklendiğinde fark daha da artabilecek. Son gelen veriye göre memurların ve emekli memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı.