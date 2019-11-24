Emekli öğretmen bu sabah kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Balıkesir'in Erdek ilçesine arkadaşlarını ziyarete giden bir çocuk babası Vural Elbek, bu sabah evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Amasra’da çeşitli okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan son olarak Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Vural Elbek, 2008 yılında emekli oldu.

Emekli öğretmen Vural Elbek'in cenazesi yarın Amasra'da toprağa verilecek.