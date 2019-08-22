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22.08.2019 - 15:14| İHA

Emekli öğretmenden acı haber!

Mersin’in Bozyazı ilçesine tatile gelen emekli kadın öğretmen, denizde boğuldu.

Emekli öğretmenden acı haber!

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi Kumtepe mevkisinde serinlemek için denize giren yaşlı kadın bir süre denizde yüzerek sahilden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar kıyıda deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, denize girerek hareketsiz duran kadını kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde denizden çıkarılan şahsın boğularak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis çevrede yaptığı araştırmada denizden boğulan kişinin emekli öğretmen Mücahide Ertunç (75) olduğunu, tatil için ailece Bozyazı’daki yazlıklarına geldiklerini belirledi.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Ertunç’un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptıSakarya'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
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