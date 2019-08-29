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29.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Emekli olan generallerin yerine atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliliğini isteyen generallerden ikisinin yerine atama yaptı.

Atama kararına göre Tümgeneral Erhan Uzun 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4. Kolordu Komutanlığı’na, Tuğgeneral Tevfik Algan 5. Kolordu Komutanlığı’na, Tuğgeneral Muammer Alper 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı’na, Tuğgeneral İbrahim Dülger de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı’na atandı.

TSK’da komutanların yeni görev yerleri

21 Ağustos’ta belli olmuştu. Askeri kulislerdeki iddialara göre, beş komutanın istifa ettiği iddia edilmişti. İki ismin dilekçelerinin kabul edildiği dünkü atamalarla anlaşıldı.

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Kritik görevleri bulunan “6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı”na atanmış ve daha sonra istifa etmişti. Bu göreve Tümgeneral Erhan Uzun atandı. Uzun daha önce 4. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı. Ancak göreve başlamadan yeni görevi MÖGK oldu. MÖGK’ün özellikle Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan harekâtta kritik görevler icra etmesi bekleniyor.

Tümgeneral Uzun’dan boşalan Ankara’daki 4. Kolordu’ya ise 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut getirildi. Kurumahmut’un boşalttığı 5. Kolordu ise iki rütbe düşürülerek, Tuğgeneral Tevfik Algan’a emanet edildi. Algan’ın Çorlu’daki 5. Kolordu’ya atanması ile boşalan 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı’na da Tuğgeneral Hakan Yiğittürk getirildi.

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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